José Antonio Avilés estalla como nunca antes y abandona el plató de 'Viva la vida' ante el enfado de Emma García

En el audio se escucha cómo José Antonio se queja de que el programa pueda investigar a su novio, algo muy alejado de la realidad: “Yo no voy a aguantar esto, no tienen por qué ponerse audios de lo que yo hablo con la dirección del programa”. Muy enfadado, José Antonio Avilés abandonaba el plató y provocaba la bronca de Emma García: “Pensaba que estabas haciendo esto en broma pero me he dado cuenta de que no, ya me has cabreado, el informe no tiene nada que ver contigo”.