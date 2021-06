Alejandra Rubio entrevista a Carmen Borrego en el plató de 'Viva la vida'.

Carmen Borrego cree que su hermana Teleu Campos "es muy borde".

Carmen Borrego responde a las preguntas comprometidas de Alejandra Rubio.

La semana pasada, Alejandra Rubio sometía en directo a su madre, Terelu Campos, a una entrevista de lo más comprometida. sin reparos y sin miedo alguno le hizo todo tipo de preguntas. Pero esto no ha quedado aquí. Ahora le toca el turno a su tía, Carmen Borrego: "Prometo no enfadarme", dice antes de comenzar con el cuestionario.

¿Alguna vez has sentido que tu madre y hermana te han hecho de menos en esta profesión?

Esto es algo que se ha comentado en muchas ocasiones y Carmen Borrego se muestra tajante al respecto: "Jamás lo he sentido. Y yo nunca he venido a ser más que ellas". Alejandra cree que su tía Carmen ha sido muy criticada “por haber llegado la última”.

¿Has sentido celos de Terelu?

Carmen Borrego reconoce que han su hermana Terelu y ella han tenido una relación rara, en la que en ocasiones estaban muy unidas y otras temporadas más distanciadas pero no por enfrentamiento, sino porque cada estuviera en un lugar. "Ahora, se llaman a diario", añade, aunque admite que ha llegado a tener “un celo sano” en el pasado porque era muy guapa.

¿Cómo le sentó que Terelu dijera que era la más dramática de las Campos?

Carmen promete ser muy sincera al responder: "Yo creo que me conoces bien y durante una época he sido la menos dramática, la más divertida... pero si miro hacia atrás, por cosas que me han pasado, me convertí en alguien que no era porque yo nunca he sido tan dramática. quiero volver a ser yo pero también digo que yo no cojo y llamo a mi madre y mi hermana para contarle mis dramas".

¿Qué no le gusta de Terelu?

"No cosas concretas, son maneras de ser. Una contestación, nada en concreto. Terelu es muy borde y me lo ha parecido siempre, te da cortes que te deja...", es la respuesta de Carmen, que añade que con el tiempo ha aprendido a entenderla. Alejandra, por su parte, reconoce que todas las Campos son "un poco bordes". Y al hilo de esto ¡quién es la más sentida de todas? "La abuela, me da pena que sufra tanto por cosas que no tienen importancia".

¿Por qué te interesaste en ser la defensora de la audiencia de 'Sálvame' después de lo mal que saliste de allí?

A este respecto, Carmen ha reconocido que "necesito trabajar, solo los fines de semana no da mucho dinero" Pero... ¿Está preparada para regresar ese plató? "Es complicado, hay que ser realista porque no es llegar, hacer eso e irte, sabes que te van a llover por todos lados".

¿Cuando dije que no tenía relación desde hace tiempo y te sorprendiste era verdad?