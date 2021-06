En 1989, se produce un acercamiento entre las dos artistas, pues la Jurado pasa un fin de semana en Cantora. Pero el buen rollo no duró mucho. En plena Expo del 92, en Sevilla, surge el espectáculo Azabache en el que una Rocío Jurado brilla pero no hay ni rastro de la Pantoja. Quedó alejada del espectáculo con las mejores copleras de la época. Esto llevó a Isabel a decir que ella no tenía amigas folclóricas.