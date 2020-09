Karelys Rodríguez cuenta la verdad sobre su relación con Cayetano Rivera: "He sufrido mucho, aguanté por amor"

Karelys reconoce que ha estado enamorada y que quiso romper esa relación en varias ocasiones.

Cuando se publicaron sus fotos con Cayetano, se sintió aliviada: "Me quité una carga".

Respecto a Eva González: "Mi intención no era hacer daño a la otra persona".

Karelys Rodríguez pisa por primera vez un plató de televisión con un objetivo claro: “Hay ciertas cosas que tengo derecho a explicar. Es mi vida y tengo derecho a defenderme”, ha confesado en su entrevista con Emma García. Asegura que llega dispuesta a contar todo lo que ha vivido junto a Cayetano Rivera y se niega a hablar de terceras personas (no responde a nada de lo que se le pregunte sobre Eva González).

Supimos de ella cuando su rostro apareció junto al torero en una revista de la prensa rosa, dando lugar a un escándalo mediático. Pero la verdad de su relación con Cayetano solo la sabe ella. Y nos lo cuenta todo. Nos remontamos ocho años atrás, cuando se conocieron por amigos en común. Confiesa que hubo conexión desde ese primer encuentro y no fue hasta el año siguiente cuando comenzaron a tener más contacto. Justo en ese momento, él estaba soltero, tal y como revela nuestra invitada.

Karelys no se atreve a ponerle etiqueta a la relación que mantuvo con él. Fue "una relación especial", dice al evitar nombrar su relación como un 'noviazgo'. Ella le confiesa a Emma que en este inicio se dejó llevar, sin ilusiones, porque era joven. El problema surge cuando Cayetano comienza una relación con Eva González: "Cuando me enteré, estuvimos un tiempo sin hablar. Por circunstancias me volví a ver envuelta en esto porque yo tenía sentimientos. Pero me sentía mal".

Karelys: "Necesitaba acabar con todo, pero no podía. El error que cometí fue enamorarme"

La abogada revela que durante ese tiempo, seis años, se han estado viendo de manera intermitente, con bastantes altibajos, aunque evita a toda costa dar demasiados detalles: "Me gustaba muchísimo, al principio me intentaba engañar a mí misma pensando que no me hacía daño. Vi que no podía cortar esa relación, lo he pasado mal", confiesa a la presentadora. "He sufrido mucho, aguanté por amor. Necesitaba acabar con todo eso, pero no podía. Cuando lo veía era un momento de felicidad pero al volver a casa me sentía destruida".

Karelys revela que ha intentado parar esta relación especial muchas veces, porque no es algo de lo que se sintiera orgullosa: "¿Que me juzguen porque estaba enamorada? Pues sí. Pero se me ha atacado mucho. El error que he cometido es enamorarme". Pese a todo, la invitada confiesa que ha conseguido pasar página y que ya lo tiene totalmente olvidado. "El motivo por el que decidí hablar es porque se me puso una etiqueta que no se correspondía con la realidad. Para ello tenía que hablar. Yo no soy una montajista ni una caza famosos".

Karelys: "Cuando se publicaron las fotos, me quité una carga"

Karelys cuenta que supo antes de tiempo que esas fotos con Cayetano iban a salir a la luz. Él mismo le avisó. Desde entonces, su vida ha sido una montaña rusa: "He sentido miedo por ver mi nombre en la palestra, me borré las redes sociales... Pero lo cierto es que, a la vez, me he sentido aliviada porque me quité una carga".

Respecto a Eva González: "Mi intención no era hacer daño"

Nuestra entrevistada confiesa que ha llorado mucho y se machaca por haber permitido estar en algo así: "Es poco amor propio porque no te valoras a ti misma. No me siento orgullosa por las consecuencias que esto tiene para otras personas. Mi intención no es hacer daño a la otra persona. No es una guerra entre la otra persona y yo". Además, reconoce que nunca ha sido su intención llamar a la pareja de Cayetano para explicarle lo que estaba sucediendo.

Tras su entrevista íntima con Emma, Karelys ha respondido a todas las preguntas que le han hecho los colaboradores para profundizar en algunos de los detalles de lo que ha revelado. Ha desvelado que su última conversación con Cayetano se produjo a final del año anterior y que durante el confinamiento, él se puso en contacto con ella pero Karelys vio tarde las llamadas perdidas del torero.