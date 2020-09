Karelys Rodríguez responde a las críticas por su entrevista y aclara las dudas: "Me preocupaba mi imagen"

La reacción de Eva González a la entrevista de Karelys

Luis Rollán ha hablado con Eva González y nos cuenta que la presentadora no ha visto la entrevista, que nunca ha hablado de este tema ni de nada con respecto a su vida privada y no lo hará. Pero José Antonio Avilés no opina lo mismo y, según sus fuentes, ha habido bronca entre Eva y Cayetano: "Se lanzaron los cuchillos" en una conversación telefónica que la pareja mantuvo tras la entrevista. Sus compañeros no le creen y, como él no da detalles, consideran que está "tirando la piedra y escondiendo la mano".