Vuelven los malos rollos entre Kiko y Fran Rivera y el DJ no acude al bautizo de su sobrino

Fran Rivera y Lourdes Montes celebraron el pasado viernes el bautizo de su hijo Currito. Al evento no acudió Kiko Rivera, supuestamente por compromisos profesionales. Al menos eso es lo que el torero le ha contado a José Antonio Avilés, colaborador de ‘Viva la vida’, aunque él añade: “Otras personas del entorno me dicen que la situación no es como era hace unos meses. Parece ser que hay un tira y afloja por la herencia”. Según el programa, los malos rollos entre los dos hermanos se deben a que Fran ha reclamado de nuevo la herencia de su padre, Paquirri. “No quiero decir que la familia esté distanciada totalmente, pero sí que hay ese resquemor entre hermanos”, acaba Avilés.