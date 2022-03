Alejandra Rubio destapa el motivo por el cual Terelu Campos está enfadada con Makoke: "Fue por mí"

A raíz de estas palabras, Makoke estallaba en plató y le pedía cuentas a su compañera de trabajo: "Yo pensaba que eras mi amiga, lo normal es que te alegres de las cosas buenas que me pasan, no que siembres la duda sobre mí". Terelu, con cierta moderación pero a la vez muy clara, respondía: "Yo a Makoke la considero una conocida y no confío plenamente en ella, hay un motivo por el que nuestra relación ha cambiado y no lo voy a decir porque no me fio de que Makoke no lo haga público".