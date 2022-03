La relación de Makoke y Terelu Campos no atraviesa su mejor momento. Las que fueran amigas parecen haber dado por terminado su vínculo y este sábado en ‘Viva la vida’ dejaron claro que, en la actualidad, no están tan unidas como pensábamos.

Todo empezó cuando la hermana de Carmen Borrego cuestionó el tren de vida de la ex de Kiko Matamoros, quien hace unos días había disfrutado de unas espectaculares vacaciones en México junto a su nuevo novio.

Su amistad está en punto muerto y así lo reconocía Makoke este sábado en ‘Viva la vida’: “Ya no te considero mi amiga”, decía la colaboradora. “Cuando te han dado hostias por todos los lados, la que te ha defendido he sido yo”, decía la ex de matamoros.