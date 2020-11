Kiko Rivera aclara que no quiere ni dinero ni herencia, solo que su madre no le deje un pufo.

El hijo de la tonadillera le dice a su madre que parar esto depende de ella y pide explicaciones.

Irene Rosales abandona el plató entre lágrimas debido a la presión del escándalo Cantora.

Dura tarde la que ha vivido hoy Irene Rosales en ‘Viva la vida’. Tras ver los documentos exclusivos a los que tenía acceso el programa en los que se hablaba de la herencia de Paquirri y tras responder a quienes le cuestionan por su posición en el escándalo Pantoja, la mujer de Kiko Rivera ha terminado derrumbándose y abandonando el plató. Es entonces cuando Kiko ha decidido intervenir en directo en el programa.

“Me siento súper orgulloso de ti, me rompe el alma verte llorar, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no me gusta verte así”, han sido las primeras palabras de ánimo de Kiko hacia su mujer tras recalcar la complicada posición en la que se encuentra Irene. “Saca fuerzas, no llores. Ya lo paso yo mal por ti, vamos a tirar para adelante. En casa, las cosas que hagamos tú y yo son nuestras”, ha continuado.

Irene ha escuchado este mensaje y ha regresado al plató, visiblemente emocionada y alegando que siente mucha presión y responsabilidad: “Es mi marido y le voy a apoyar siempre, pero tengo mucha ansiedad”, reconoce. Kiko, por su parte, nos confiesa que están viviendo un momento muy difícil en casa y ha querido lanzar un mensaje a su madre.

El mensaje de Kiko Rivera a su madre, Isabel Pantoja

Kiko ha dejado claro que él no quiere ni herencia ni dinero, “yo lo que quiero es que mi madre, en un futuro, no me deje un marrón y yo a mis hijos. Eso es todo. La herencia me da igual. Llevo 36 años sin heredar nada de mi padre, me da igual, yo lo que quiero es que mi madre no me deje un pufo”.

Además, Kiko reconoce que psicológicamente está hundido: “No me tiro el día llorando, pero tengo mis momentos. Solo quiero que esta pesadilla pase pronto y eso será cuando mi madre no me deje con el pufo. Esto depende de ella. Si este teléfono suena y me da las explicaciones necesarias, públicamente se frenará, internamente tendremos ese problema para siempre".

¿Pero por qué no llama Isabel a su hijo? Él lo tiene claro: “No sé si es que no tiene valor o qué. Ya sabemos que mi madre es un poco orgullosa, aunque hay que tragárselo. Por la salud de todos, debería de hacerlo. Debería comportarse como una madre. Para que se frene esto me debe llamar y dar las explicaciones necesarias. Lo puedo llegar a perdonar, pero no olvidar”.

Kiko Rivera, a Isabel Pantoja: “Tú te has metido con mi mujer, y por ella pego bocados”