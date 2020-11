Irene Rosales no aguanta la presión por el conflicto con Isabel Pantoja y abandona el plató llorando

Isabel Pantoja le aseguró a Irene que no había cosas de Paquirri

Irene ha asegurado que incluso la mismísima Isabel Pantoja le dijo en una ocasión que no había nada para su hijo : "Yo le pregunté a mi suegra si tenía algo de Paco para darle a Kiko y ella me dijo que no había nada de nada".

Kiko Rivera interviene en directo para calmar a Irene Rosales

"Entro por amor, porque no puedo ver a mi mujer llorando (...) No llores cariño mío, no lo pases mal, ya lo paso mal yo por los dos, no merece la pena que estés así, no quiero que tú estés así (...) Yo, evidentemente, quiero a mi madre porque me ha dado la vida, pero Irene me la ha salvado, no voy a permitir que nadie toque a mi mujer, ni siquiera mi madre".