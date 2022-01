“He visto al niño, porque le ha mandado un vídeo a mi hija y es una maravilla”, aseguraba la ex de Kiko Matamoros. “Yo a Laura la conocí con tres años y ahora es madre por segunda vez. Ella y yo tenemos una relación cordial y mi hija, Ana, se habla con ella”.

Era salir el nombre de Ana Matamoros y los colaboradores no tardaban en preguntarle a Makoke si se había puesto en contacto con su padre por su cumpleaños: “Mi hija no ha felicitado a su padre. Ellos son adultos y yo no tengo nada que hacer ni que decir”.