Hoy, apenas 48 horas después, Makoke ha reaccionado al estreno de su exmarido en el relaity de supervivencia y lo ha hecho con algún que otro zasca: "Creo que le dio rabia no poder tirarse más arriba desde el helicóptero, él es muy orgulloso y sé que eso no le sentó bien".

Makoke ha reconocido que vio la gala en soledad y que no perdió detalle de lo que ocurría con el padre de su hija Anita: "Sinceramente tengo que reconocer que me dio pena cuando le vi en la prueba, me dio cierta ternura verle cómo estaba".