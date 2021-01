María Teresa Campos se enfada con Emma García cuando le pregunta por Isabel Gemio

María Teresa se enfada ante las preguntas de Isabel Gemio

María Teresa asegura que no ha querido entrar en responder a quienes le han preguntado por su agitada entrevista que mantuvo con Isabel Gemio y ha querido apuntar lo siguiente: “Ya se ha hablado suficiente, pero no hay que linchar a una persona. Lo que ha pasado no es para que estén todos los días hablando… no ha matado a nadie. Hemos tenido un desencuentro y santas pascuas. Has sido exagerado”, manifiesta la periodista.