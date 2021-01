María Teresa Campos recuerda su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez: "No tengo que pedirle perdón"

María Teresa Campos, afectada al ver las imágenes: "Yo lo pasé mal"

María Teresa ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con el presentador

Jorge Javier respondió a Teresa en 'Sálvame' con críticas muy duras

Hace unos meses fue uno de los temas más comentados de la televisión. El enfrentamiento entre María Teresa Campos y Jorge Javier durante un ‘Deluxe’ el pasado mes de octubre es algo que ya forma parte de la historia de la televisión de este país.

Hoy, en su regreso a la televisión en el plató de ‘Viva la vida’, María Teresa Campos ha visto las duras imágenes de su enfrentamiento y también los polémicos comentarios que el presentador hizo sobre ella en el plató de ‘Sálvame’ guiado por la rabia.

Entre otras muchas cosas, Jorge Javier llegó a llamar “déspota y soberbia” a la presentadora, a la que acusaba de haber intentado pasarle por encima durante la polémica entrevista. Sin embargo, diez días más tarde Jorge Javier reculaba y confesaba que la de Málaga se había puesto en contacto con él a través de mensajes buscando un acercamiento: “Yo a Teresa la sigo queriendo”.

No me siento orgullosa de lo que pasó pero tampoco culpable

Así está ahora la relación entre María Teresa y Jorge Javier

María Teresa ha confesado que, pese a que ya no están enfadados, sí que tienen una conversación pendiente y que aún no puede decir públicamente que su relación esté completamente normal. La presentadora ha explicado que no se siente orgullosa de lo que ocurrió aquella noche entre ellos pero que tampoco se siente culpable: “Yo no quiero discutir con Jorge porque es una de las personas que más quiero de la televisión”.

Teresa ha asegurado que no recuerda exactamente lo que le dijo a Jorge Javier, pero que se pudo equivocar como cualquier persona: “Yo quería hablar de unas cosas y ellos solo me preguntaban por otras, ese fue el motivo por el que yo me enfadé y amenacé con abandonar el plató”. Sea como fuere, Teresa ha sido tajante: “Yo no tengo que pedirle a Jorge perdón por nada”.

Mª Teresa se enfada con Emma por preguntarle por Gemio

El inicio de la entrevista a María Teresa en la que la presentadora ha vuelto a la televisión ha sido algo tenso. Emma García ha querido saber la versión de la malagueña sobre el reciente y polémico enfrentamiento con Isabel Gemio, algo que María Teresa no se ha tomado del todo bien: