Raquel Bollo explota en directo y amenaza a sus compañeros de 'Sálvame': "Lo vais a tener que demostrar"

Aguasantas aseguraba en el plató de 'Sálvame' que Raquel Bollo tenía la costumbre de endeudarse y de vivir por encima de sus posibilidades : "Ella si tiene que elegir paga antes un bolso que la factura de la luz". Raquel Bollo ha visto las imágenes del que fuera su programa y no ha podido si no explotar.

"Cuando digo que no quiero que mis hijos entren en 'Sálvame' es porque me da miedo por ellos y, aunque la mierda venga hacia mí, a mis hijos que ni les toque, si alguna vez me habéis tenido algo de cariño os pido que no metáis a mis hijos en esto (...) Mi hija tiene su trabajo, paga su alquiler y se encarga ella sola de mantener a su hija, mi hijo vive de su arte (...) Si tenéis que entrar en algún programa os pido que por lo menos lo hagáis en un programa en el que se me cuide y se me permita contestar".