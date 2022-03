'Sálvame' ha invitado a plató a Aguasantas tras conocerse los supuestos problemas económicos de Raquel Bollo . Manuel Cortés ha entrado en directo y ha brotado contra su ex novia. " Es su modus operandi . Para esta persona es un método de ganar dinero a costa de una familia, porque se hable de lo que se hable va a salir. Después de rechazar tantos años a una persona que ha intentado entrar , no entiendo por que ahora si conviene. Si hay un problema de Raquel, o Raquel tiene alguna movida…", comenzaba diciendo.

" Hemos llamado a Aguasantas en muchas ocasiones y no ha querido entrar" , ha aclarado Carlota Corredera al hijo de Raquel. "Me consta de buena mano que lleva años trayendo cosas y no le han dejado entrar", insistía él.

"Me parece correcto que saquéis el tema, pero no me gusta el modus operandi. No estoy enfadado, un poco molesto, porque sé de buena mano que la tenéis ahí para cuando os conviene. A mí no me conocen por subirme al carro de nadie guapa, tienes que tener más respeto", le ha dicho Manuel a Aguasantas.