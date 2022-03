Raquel Bollo se derrumba por los ataques de 'Sálvame' y Emma García tiene que consolarla antes del directo

Raquel Bollo no puede más y se rompe por su conflicto con 'Sálvame'.

Emma García consuela a Raquel Bollo: "La he visto destrozada, llorando a lágrima viva".

La semana pasada, Raquel Bollo dio la cara e hizo frente a las críticas recibidas por parte de 'Sálvame' y, lejos de que las aguas se calmen, ha sucedido todo lo contrario. Sus excompañeros continúan cuestionando sus negocios y se suman nuevos testimonios que van en contra de nuestra colaboradora. Al llegar a 'Viva la vida', se derrumba y tiene que ser consolada por Emma García y Raúl Prieto, director del programa.

Emma García consuela a Raquel Bollo minutos antes del directo de 'Viva la vida'

Ha sido la propia Emma García quien ha puesto de manifiesto cómo se ha encontrado a Raquel Bollo nada más verla por los pasillos de Telecinco: "Me la he encontrado muy afectada. La gente tiene que saber cómo somos fuera de cámara. Estábamos Raúl y yo y aparece Raquel, la saludamos y hemos visto a una mujer derrotada, desconsolada, llorando a lágrima viva y diciendo que se iba, que estaba muy a gusto en este programa, pero que se iba. Y más cosas que ya creo que son cosa suya".

Raquel Bollo se derrumba en 'Viva la vida': no puede más con la situación

Tras escuchar las palabras de la presentadora, Raquel Bollo no ha podido evitar derrumbarse y romper a llorar: "Estoy cansada, soy una mujer fuerte, así me considero, y tengo fuerzas, pero las quiero gastar en mi vida de fuera. Mejor o peor, pero es mi vida. En mis proyectos, ilusiones, que me hacen sentir bien…", confiesa la colaboradora.

"No tengo más fuerzas para estar justificándome, yo no se las pido a nadie, me alegro por todo el mundo y de los errores de los demás me preocupo, más que alegrarme. Soy consciente que hay informaciones que salen, y después ya considero que son cosas que yo no voy a estar toda mi vida demostrando. Las demostraré donde tengo que demostrar", advierte, anunciando que ha tomado medidas legales para poner fin a este conflicto.

El programa tenía preparado unos vídeos que resumían todo lo que se ha dicho esta semana pero, en vista del estado de Raquel, se ha decidido tener su aprobación: "Raúl y yo hemos comentado que si no te apetece contestar no lo hagas", le anuncia Emma, a lo que Raquel responde "os lo agradezco, hay temas que están judicializados y es donde se va a demostrar como yo tengo razón. Soy como soy y cada uno es como es. Pero soy humana y me afecta".

Raquel Bollo sufre por sus padres