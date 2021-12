Raquel Mosquera habla de su intento de suicidio: "Sufrí mucho, no quería ser un estorbo"

La muerte de Verónica Forqué ha removido a Raquel Mosquera, pues ella misma reconoce que también ha tenido problemas relacionados con la salud mental: "He pasado por depresiones y sé lo que es eso", admite. "No puedes con la vida ni con nada, te nubla" y añade que es importante ponerse en manos de profesionales y, además, poner cada uno de su parte para salir adelante.

Emma García se lamenta y se pregunta en voz alta que qué puede llegar a pasar por la cabeza de alguien con este problema para "llegar a hacer eso" (lo que hizo la actriz) y Raquel responde: "Se sufre mucho. Cuando te sientes así y te quieres suicidar , en mi caso yo no quería, pero tampoco quería ser un estorbo para las personas que quieres. Como no tienes ganas de nada, es muy duro y cruel ".

Más tarde, Emma García retoma el tema y es entonces cuando Raquel Mosquera habla abiertamente de su pasado y de la vez en la que se le pasó por la cabeza algo que, afortunadamente, no hizo. "Me trae recuerdos de lo que me pasó a mí, tienes una enfermedad, has pasado por una depresión y has intentado suicidarte", reflexiona la colaboradora.