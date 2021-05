Terelu Campos y Makoke se enfrentan por la sentencia de Fernández Tapias: "Ay, hija, que no somos tontos"

Fernando Fernández Tapias ha sido victorioso del juicio al que se enfrentaban contra sus propios hijos mayores, los cuales tenían la intención de incapacitarlo profesionalmente porque consideraban que no estaba tomando decisiones acertadas en sus negocios. Esto ha provocado un nuevo enfrentamiento en el plató de ‘Viva la vida’ entre Terelu Campos y Makoke.

Terelu Campos goza de una buena amistad con Fernández Tapias y su actual mujer, Nuria González mientras que Makoke es amiga de algunos de los hijos de Tapias, quienes llevaron a juicio a su padre. El hecho de que cada una cuente con una versión de este entramado enfrenta a as colaboradoras de ‘Viva la vida’.

El pique en directo entre Terelu Campos y Makoke por Fernández Tapias y sus hijos

Terelu Campos asegura que Fernández Tapias no se encuentra feliz aun habiendo salido beneficiado en este juicio y Makoke comenta que los hijos no han podido hablar con él porque el empresario no tiene teléfono móvil, lo que le provoca una risa irónica. El pique entre ellas es inevitable.