Amador Mohedano niega que María Teresa Campos y Rocío Jurado fuesen amigas.

Además, Amador Mohedano continúa cargando contra la Campos y confiesa lo siguiente: "Ella me contó barbaridades de Fidel Albiac un día que fui a '¡Qué tiempo tan feliz!', durante la publicidad. Me dijo que estaba loca por que terminaran, que eran unos déspotas y los trataban con deprecio".

Alejandra Rubio y Terelu Campos responden a Amador Mohedano

Tras estas confesiones, Terelu Campos y Alejandra Rubio han reaccionado: "Mira que he escuchado chistes malos en la vida pero este es el peor. Yo no sé la amistad que tenía mi abuela con Rocío Jurado porque era muy pequeña pero quiero decir que la foto de mi bautizo era con Rocío y Ortega Cano", cuenta Alejandra.

Por su parte, Terelu ironiza y dice lo siguiente: "Se debieron de colar en mi boda, en mi bautizo de mi hija, en la comunión de mi sobrina... y en la comunión de Gloria nos colamos nosotros". Pero, ¿qué ganan Amador y Rosa negando esa amistad? "La relación de mi madre con Rocío no era de verse, no habrán ido a tomar café pero yo he tenido amigas íntimas y no conozco sus casas", añade Terelu.