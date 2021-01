Terelu ha explicado que era conocedora del infierno por el que ha pasado su hermana pequeña y que considera que ha hecho lo correcto denunciando ante las autoridades lo que estaba sucediendo. Pero no es la primera vez que las Campos sufren el acoso de personas desconocidas,

Terelu ha recordado el terrorífico momento que vivió hace años en Málaga cuando una señora que llevaba tiempo acosando a su madre las atacó con un spray de pintura, y cómo le golpeó en la boca cuando intentó defender a María Teresa: “Aquella mujer estaba obsesionada, amenazaba a mi madre incluso cuando estábamos paseando por la playa (…) Un día íbamos por la calle y apareció aquella mujer, se abalanzó sobre mi madre con un bote de pintura para echárselo en el pelo y yo inmediatamente me puse en medio (...) Me golpeó la boca con el bote y comencé a sangrar (...) Tuve que ir al hospital y aún hoy me noto dentro de la boca la cicatriz”.