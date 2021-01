Diego Arrabal ha agradecido a sus compañeros de 'Viva la vida' el apoyo recibido: "Nunca imaginé tanto cariño"

Diego Arrabal relata las horribles horas que pasó en urgencias infectado de covid tras complicarse sus síntomas

La mujer de Diego Arrabal ha sido el gran apoyo del paparazzi durante el coronavirus

El paparazzi Diego Arrabal se infectó de coronavirus hace ya tres semanas. Tras haber estado ingresado en un hospital malagueño a causa de las complicaciones que sufrió, el colaborador de 'Viva la vida' ha intervenido en el programa a través de videollamada para tranquilizar a sus compañeros y para contarnos de primera mano cómo se encuentra y cómo han sido estos interminables días.

Diego ha comenzado agradeciendo tanto a sus compañeros de programa como a la gente el general el apoyo recibido y la preocupación que muchas personas han mostrado por él durante este tiempo:

"Estoy muy contento después de haber pasado unos días muy complicados y quiero daros las gracias públicamente a todos los que os habéis interesado por mí, en mi vida me podría haber imaginado tantos y tantos mensajes de apoyo".

El paparazzi ha explicado que ha adelgazado unos cuantos kilos y que aún se siente algo débil, pero que lo peor ya ha pasado. Diego sufrió altas fiebres y las complicaciones propias de la neumonía bilateral que le acarreó el virus.

Diego Arrabal explica cómo y dónde se infectó de coronavirus

Si hay algo que martillea el pensamiento de Diego Arrabal es cómo se contagió de la covid. El paparazzi malagueño ha explicado que, pese a que siempre toma medidas de protección y sigue a rajatabla las recomendaciones de sanidad, en una ocasión se relajó:

"Esto fue el sábado día 9 de enero, cuando cayó la gran nevada (...) Yo estuve toda la tarde tomando café con un compañero y, aunque estuve mucho tiempo con la mascarilla, al cabo de un rato me relajé y comencé a quitarme la mascarilla, a dejarla encima de mesa, a confiarme (...) Cuando me di cuenta llevaba dos horas sin la mascarilla, ese fue mi error".

Diego ha contado que los primeros días de la enfermedad los pasó relativamente bien, pero que pasada una semana se le complicaron los síntomas y tuvo que se ingresado con neumonía bilateral y dificultades para respirar.

Diego Arrabal relata las horribles horas que pasó en urgencias

Las horas que Diego Arrabal pasó en la sala de urgencias del hospital al que acudió son algo que no va a olvidar con facilidad. El colaborador ha explicado que en un principio él pensaba que simplemente le iban a dar algún medicamento para bajar la fiebre, pero que vio que la cosa era más complicada de lo que creía cuando le pusieron el oxígeno:

"Cuando tú estás en esa sala de urgencias rodeado de veinte o treinta personas te das cuenta de lo que sucede (...) Unos no pueden respirar, otros se ahogan, a uno se lo llevan de urgencia, a otro lo tienen que intubar... la verdad es que se te cae el mundo encima y todo se convierte en algo insignificante y tienes miedo de absolutamente todo (...) Cada vez que lo recuerdo me pongo mal, no sabía lo que me iba a pasar".

El mensaje de Diego Arrabal a su mujer tras superar la covid

Pero Diego Arrabal también ha querido recalcar en cierto modo lo "bueno" que el coronavirus ha dejado tras de sí. Para el paparazzi, la enfermedad ha sacado una parte buena de él y es que el colaborador cree que ha cambiado: "Lo que yo siento ahora mismo por dentro es distinto, yo he cambiado (...) Lo he pasado mal pero esto me ha hecho más fuerte".

Diego, dentro de ese cambio, ha sido consciente de la persona con la que comparte sus días, de su "compañera de vida", y así se lo ha mostrado en un mensaje precioso en las redes sociales: