Terelu responde a las duras palabras de Kiko Hernández: "Me da hasta vergüenza"

¿Por qué cree Terelu que Kiko hace eso? Terelu no encuentra respuesta para esta pregunta. “Llega un momento que me da igual porque creo que no hay justificación alguna a verter ese tipo de manifestaciones, el por qué me da lo mismo. Tengo claro que de mi boca nunca saldrá nada así. Hay momentos que se desacredita la persona que hace esto”, opina la colaboradora.