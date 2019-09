Terelu no perdona a Mila lo que dijo de su hija: "Hay cosas que son difíciles de digerir"

Terelu ha respondido y asegura que para ella esto no está siendo nada fácil porque tiene “sentimientos encontrados”. Emma García le ha preguntado que si lo que más le ha dolido a Terelu ha sido cuando Mila ha hablado de su hija y ella se sincera: “Hay cosas que son difíciles de digerir y de olvidar”.

¿Significa esto que no habrá reconciliación entre las examigas? Terelu no se muestra del todo convencida: “Un enfado se pasa pero cuando se embarga la tristeza es más difícil de superar”. Y es que la hija de María Teresa Campos reconoce que no echado de menos a Mila.