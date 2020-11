Toñi Salazar habla del infierno vivido junto a su ex, Pedro Rilo: "Me ha humillado como persona y como artista"

Pedro fue su manager después de romper su relación, y continuó gestionando su profesión. Pero, al parecer, su vida junto a él ha sido un infierno: “Me ha humillado como mujer y como artista. Es mala persona, me hizo pequeñita, me hizo ser una acomplejada, lo hacía con su actitud y con sus palabras. Gestionaba mi vida y ha vivido de mí”, cuenta Toñi, que llega a hablar de “maltrato psicológico” por parte de su ex.