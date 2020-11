Irene Rosales cuenta cómo se encuentra Kiko Rivera tras su durísima entrevista: "Está destrozado"

El hijo mayor de Isabel Pantoja, destapó , no sin gran dolor, a la que hasta ahora había sido el amor de su vida: su madre. Kiko mostró documentos que demostrarían las malas prácticas de su madre con respecto a la herencia de su padre, Paquirri, y dejó al descubierto la mayor mentira de la tonadillera: los objetos personales de Paquirri no fueron robaron , continúan escondidos en Cantora.

Irene Rosales, el gran apoyo de Kiko tras el escándalo

"Para vosotros todo eso es algo nuevo, pero yo llevo viendo a mi marido así de mal desde hace tiempo (…) Le vi que tiene la cabeza hecha un lío y que aún se hace muchísimas preguntas (...) Cuando terminó la entrevista Kiko llegó al hotel destrozado y triste, sin ganas de hablar, tanto yo como los que estábamos allí con él le dejamos tranquilo porque no queríamos saturarle más (…) Se fue a la cama con un dolor de cabeza terrible, decía que la cabeza le iba a estallar (...) Kiko no se ha quitado un peso de encima, de hecho el dolor que siente es mayor que si se lo hubiera quedado en casa (…) Yo lo pasé mal viendo la entrevista e incluso hubo momentos en los que lloré porque no puedo hacer más por él que estar a su lado (…) No sé si será posible que Kiko y su madre se reconcilien, pero ambos necesitan tiempo".