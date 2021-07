Torito se desnuda ante Emma García y Carmen Borrego: "No he visto algo así en mi vida, ni en mi despedida de soltera"

El jueves fue el día internacional del nudismo y Torito lo ha querido celebrar presentándose en el plató de ‘Viva la vida’ desnudo … bueno, más bien tapado por una túnica. Durante su sección iban anunciando que pretendía desnudarse ante la audiencia, porque algunos haters le habían dicho que no tendría valor porque “está muy gordo”. Torito no se deja influir por estos comentarios y se va desnudando poco a poco. Las primeras en verle ha sido Emma García y Carmen Borrego.

“Mira que he visto cosas y cosas en mi vida pero, os digo, que nunca he visto nada así. Ni me lo esperaba… ni en mi despedida de soltera”, es la reacción de la presentadora Emma García tras ver lo que Torito lleva bajo la túnica. “He visto algo que no he visto jamás”, insiste Emma.