“Me da rabia que mienta y diga cosa que no son. No paraba de llamarle, quería que le hiciéramos favores a él… No se merece lo bien que se está portando él”, es la opinión de Alejandra Rubio al respecto. Pero no es la única que se moja en este asunto. Avilés se vuelve a romper al confesar el duro momento que está viviendo, no solo por la ruptura: "Me insultan por la calle". También recuerda que, tras 'Supervivientes', quiso quitarse la vida y que unos amigos le robaron hace poco en su casa. Cree que toda su presión que él tiene la ha volcado sobre su pareja y eso ha provocado la ruptura.