Torito se derrumba al hablar de su enfermedad crónica y letal: "Es difícil hacer reír cuando tu corazón llora"

Lamenta que durante 18 años nunca se le ha llamado para hacer un casting o ser alguien más en la cadena, y eso le duele: “Veo pasar oportunidades que nunca son para ti. Y durante el confinamiento he tirado la toalla. Aunque quizás el problema soy yo, que me creo el ombligo del mundo. Me merezco más de salir más de cinco minutos en este programa”.