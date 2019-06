El duro testimonio de la madre de una niña de tres años, víctima de abusos sexuales, emociona a Emma García

En 'Viva la vida' damos voz a la madre de una pequeña de tres años, que sufrió abusos sexuales por parte de su padre. La niña decía que su padre “le ataba” mientras su madre dormía. Emma García ha hablado con la madre en el programa y no ha podido contener las lágrimas ante la injusticia que se le plantea a esta mujer: no tiene protección, está amenazada y no se encuentra solución al respecto, pues el autor de los abusos, ahora su ex pareja, no tiene ni siquiera una orden de alejamiento efectiva que le impida acercarse a ellas.