El pequeño encontronazo entre Emma García e Ylenia: "No llevo bien que me humillen"

Gianmarco aseguró en 'Sábado Deluxe' que había rechazado a una mujer en Telecinco. Belén Esteban insinuó que se trataba de Ylenia y los colaboradores de 'Viva la vida' han vuelto a poner el tema sobre la mesa. La exconcursante de 'GH VIP 3' asegura que en ningún momento se ha insinuado al italiano. Sin embargo, Kiko Jiménez tiene claro que sí. Tras la publicidad Emma García ha preguntado a la colaboradora si se había sentido molesta. "Eso de que me intenten humillar y ridiculizar no lo llevo bien, me he sentido atacada", ha confesado Ylenia. "Si lo estás diciendo por le vacile que hemos tenido te puedo asegurar que tienes un mal concepto de mi porque yo soy la persona que menos puede humillar porque tengo respeto absoluto por todos. Otra cosas es que eche humor a situación que no tienen más seriedad", ha querido hacerle entender la presentadora.