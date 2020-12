Madame de Rosa se derrumba recordando su papel como enfermera durante el coronavirus: "No podíamos salvarles"

"Tú fuiste la primera persona que vi cuando llegué a aquel campo de batalla, a la tercera planta de traumatología del hospital 'La Paz' , la persona que me reconfortaba en aquellos momentos tan duros y que me daba seguridad y paz tras siete años sin trabajar (…) Quiero que sepa todo el mundo que eres generosa, que eres valiente y fuerte y que fuiste, eres y siempre serás para mí una inspiración".

Madame de Rosa aún sufre las consecuencias del coronavirus

Ángela contrajo el coronavirus cuando trabajó como enfermera y, pese a dar negativo en la enfermedad, aún sigue padeciendo las secuelas de la covid . Madame ha explicado que sigue teniendo complicaciones respiratorias, pinchazos en el pecho e incluso fiebre prácticamente a diario. A Ángela le hubiese encantado haber estado más tiempo "al pie del cañón", pero contrajo rápidamente la enfermedad: "Cuando llamé al hospital no paraba de pedirle perdón a mi supervisor, me sentía muy mal por haberme puesto enferma, el virus me ganó la batalla a la primera".

Así fue el comienzo de Madame de Rosa en el mundo de la moda

Cuando Madame trabajaba como enfermera en las urgencias de un hospital comenzó a estudiar un curso de patronaje. Animada por sus compañeras de curso, Ángela creó un blog en el que colgaba sus creaciones y consejos. Algunas grandes marcas nacionales e internacionales no tardaron en ponerse en contacto con ella: "Me empezaron a llamar y a ofrecerme trabajo, yo no tenía representante, ¡ni siquiera sabía decirles cuánto quería cobrar porque no tenía ni idea!".