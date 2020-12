Brian vuelve a darle calabazas a Claudia tras su paso por 'First dates': "Tengo novia, está entre el público"

Claudia no se rinde. Nuestra invitada conoció al que considera el amor de su vida, Brian, en su paso por 'First dates'. Pese a que allí tuvieron una cita espectacular, en el último momento Brian decidió que no quería darle una segunda oportunidad a Claudia. Sin embargo, cuando solo habían pasado cuatro días desde la grabación del programa, Brian se puso en contacto con Claudia y comenzó una intensa historia de pasión y amor.