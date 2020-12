José se reencuentra con sus hermanos 24 años después y emociona a Sobera: "Nuestra madre nos tiró a la calle"

"Recuerdo que yo iba con ella y con José Manuel, mi hermano mayor. Subimos a casa de mi tía y me dijo que enseguida volvería a por mí, y nunca más lo hizo (…) A mí me adoptaron mis padres, unas personas de campo, humildes y maravillosas personas que no se pararon a pensar si les saldría un niño bueno o malo, simplemente me adoptaron, no como mi madre que me abandonó (…) Yo no entiendo cómo una madre puede tirar a sus hijos a la calle como ella hizo con nosotros, no existe motivo en el mundo para explicar eso".