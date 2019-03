Descubre la doble vida de su padre y conoce a la hija que tuvo con otra familia

Lola lleva mucho tiempo buscando a sus hermanos , a los cuales no conoce . Sabe que existen y que nacieron fruto de una relación paralela que mantuvo su padre con otra mujer. La madre de Lola aceptó tener una relación con Paco pese a saber que él tenía otra familia . A los 10 años, Lola supo de esta doble vida de Paco y siempre ha tenido la necesidad de conocer a sus hermanos por parte de padre.

Mientras que en casa de Lola todos sabían de la otra familia de Paco, no fue así en Málaga, pues desconocían esta vida oculta de su padre, aunque algo sospechaban. El programa, tras una ardua investigación, ha dado con Francisco, uno de los hermanos, y su encuentro en plató con Lola ha estado plagado de sorpresas. Él confiesa que no sabía nada de toda esta historia y se ha sorprendido bastante al descubrir que no tiene una sino ¡cuatro nuevos hermanos!