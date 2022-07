Gloria Camila desmiente a Carmen Borrego: "Mi padre no ha puesto nada a mi nombre"

Esta semana Carmen Borrego soltaba un bombazo en el plató de 'Sálvame' . La colaboradora, gran amiga de Ana María Aldón, aseguraba que el verdadero motivo de la crisis en el matrimonio entre el torero y la diseñadora no era otro que el último movimiento de Ortega Cano . Según Carmen, el torero habría decidido poner a nombre de su hija Gloria Camila la casa familiar , algo que habría sentado muy mal a Ana María.

Esta tarde, en el estreno de 'Ya es verano', Gloria Camila ha desmentido a Carmen Borrego y ha asegurado que su padre no ha puesto a su nombre ya no solo la casa en la que vive Ana María Aldón con su hijo, si no ninguna otra propiedad. Gloria se ha mostrado muy molesta con las declaraciones de la colaboradora y le ha lanzado un mensaje: "Es mentira lo que ha contado, pero si fuese verdad flaco favor le hace a su amiga contando en televisión que a ella lo que le preocupa es una casa".