Máximo Huerta regresa a Telecinco y descubre qué foto le sustituye en el pasillo de Mediaset

Allí, Máximo ha comprobado que su fotografía ya no se encuentra entre las imágenes de los presentadores de la casa y se ha sorprendido enormemente al averiguar quién le sustituye en la pared: "Uy, vaya, ya no estoy aquí, bueno, ella también es una gran profesional ...".

Máximo ha recordado que el día que colgaron su foto en el pasillo una sastra le dijo algo que aún recuerda: "Me dijo que eso solo significaba que un día me quitarían de allí igual que me habían puesto, no se equivocaba".