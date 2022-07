Gloria Camila reacciona a la polémica entrevista de Gema Aldón.

La hija de José Ortega Cano se defiende: "Nunca he humillado a Ana María Aldón".

Los Ortega Cano reaccionan a la entrevista de Gema Aldón: "Es una vividora, como su madre"

Gloria Camila Ortega se ha estrenado como colaboradora en 'Ya es verano' y ha reaccionado a la demoledora entrevista que concedió Gema Aldón en 'Viernes Deluxe'. La hija de Ana María Aldón cargó contra ella y los Ortega Cano y aprovechó para enviarle un mensaje muy claro: "Se acabó hablar mal de mi madre". La hija de José Ortega Cano responde.

El demoledor mensaje de Gema Aldón a Gloria Camila

Gema Aldón aseguró que le envió un mensaje demoledor a Gloria Camila en la que la llama "pedazo de cerda" y, tras recordarlo, la colaboradora reacciona: "Recibo este mensaje cuando hago un comentario sobre la colección de Ana María y después recalco que ella es buena en patronaje", aclara. "Yo siempre he apoyado y comprendido a Ana, pero hay cosas que no comparto y se las digo. No es ningún delito", añade.

"Cuando recibo el mensaje y, tal como lo leo, decido no contestar porque considero que las personas cambian y aprenden de sus errores. Hace años habría contestado, pero con esa actitud no se llega a nada. Quiero suavizar la situación y, lo que pase, que pase dentro de casa. No me puse a su nivel. Considero, también que no era el momento ni la situación", confiesa Gloria.

"Mi mierda de familia también es su hermano pequeño, así que si vamos a respetar, vamos a respetarnos todos", continúa diciendo Gloria y recuerda que intentó hablar con Ana María pero esa conversación no se ha producido. Cuando le preguntan por lo que ha provocado el desgaste de su relación, dice no saberlo. El mensaje se lo enseñó a su padre y este alucinó: "Él no se lo espera y me dice que no entre ni conteste. Se lo mandé a mi abogado para que tuviera constancia, a mi abogado se lo cuento todo".

Gloria Camila niega haber humillado a Ana María Aldón

Tras escuchar parte de la entrevista de Gema en la que revela los feos que le han hecho a su madre, Gloria se pronuncia: "Ana María no me ha hecho mis trabajos, y menos a altas horas de la madrugada". Gloria no comparte hechos como que el sobrino de su padre acudiera a 'Viva la vida' para criticar a Ana María, y niega que ella nunca haya humillado a Ana María ni nadie de la familia lo ha hecho: "Solo he dado mi opinión cuando algo no me parecía bien". Los colaboradores no entienden entonces de dónde viene esta guerra familiar, a lo que Gloria se une: "Yo tampoco lo entiendo".

Gloria Camila habla del tremendo enfado de su padre con la prensa

Respecto a si su padre ha visto la entrevista del 'Deluxe', Gloria dice creer que no. Dice estar bajo de salud y admite que no habla de estos temas con él para no ahondar en su preocupación. Pide perdón a los reporteros por haber presenciado su mal humor cuando se ha alterado en plena calle ante sus preguntas. Tras volver a ver las imágenes del tremendo enfado, Gloria está al borde de la lágrima: "Está pasándolo mal, pediría más suavidad a la hora de tocar temas".

Gloria Camila no ha llamado a Ana María para preguntarle por su salud

Ana María confesó estar viviendo un duro momento y necesitó alejarse de la televisión para cuidar su salud mental. Gloria dice que , a pesar de sus diferencias con ella, le da pena pero sabe que está en manos de profesionales. Cuando le preguntan por si se ha puesto en contacto con ella, responde: "Cuando he hablado con mi padre, he preguntado por ella. Yo la llamé hace tiempo y esperé su llamada de vuelta. Yo solo quiero que se ponga bien y se suavice la cosa".

Así fue el 'Deluxe' de Gema Aldón

En un primer momento, Gema Aldón llegó tímida al plató y no daba demasiada información. Tanto Jorge Javier Vázquez como los colaboradores se mostraban algo decepcionados, pero pronto la hija de Ana María comenzó a hablar. Reveló qué pasó en la finca de Ortega Cano en la que vivieron ella y su pareja y tiene un tenso enfrentamiento con Kiko Jiménez.