Mercedes Milá se sincera: "Cuando terminé 'Gran Hermano' estaba destrozada psíquicamente"

Mercedes Milá reconoce que presentar el reality le hizo ganar mucho dinero y llega a confesar "me hice millonaria haciendo 'GH', de dinero, pero también de sentimientos y de emociones". Además, acompañamos a Mercedes a comprar las revistas del corazón y no duda a la hora de opinar de la entrevista que Yulen concedió a 'Lecturas' tras salir de 'Supervivientes' .

"Este chico es adorable... esto me enferma mira (dice leyendo el titular que aparece en la portada), me da vergüenza nuestro vídeo íntimo. Esto me parece una pena porque hacer una paja me parece una cosa súper sana", dice al respecto. Opina también sobre la polémica portada de Victoria Federica a lomos de un caballo en ¡HOLA!