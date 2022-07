Los padres de Yulen responden al reencuentro de Anabel con Omar: "Esa relación no me interesa"

Como era de esperar, la entrevista de la expareja no ha sido un plato de buen gusto para los padres del esgrimista y 'Ya es verano' ha podido hablar con ellos en exclusiva. Arelys se mostraba tajante asegurándole a nuestro compañero redactora que no le interesaba en absoluto lo que pudiera pasar entre Anabel y su exmarido: "He visto el programa y no tengo ninguna declaración que hacer porque no es una relación que me importe ni me interese, es una relación que tenía Anabel antiguamente y no tengo nada absolutamente que comentar (...) Imagino que mi hijo se encuentra bien, no he hablado con él, pero imagino que está bien".