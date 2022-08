Ana María Aldón da su versión de cómo fue la famosa pelea con Gloria Camila y Ortega Cano

Llevamos muchas semanas hablando de la bronca que tuvo lugar en la casa de José Ortega Cano y Ana María Aldón el 24 de julio. Gloria Camila ya dio su versión de los hechos hace unos días en nuestro programa, pero quedaba saber cómo lo vivió la esposa del diestro.

Ana María Aldón se ha sentado este domingo en el plató de ‘Ya es verano’ para hablar alto y claro y no ha dudado en dar todos los detalles de lo que se vivió en la noche de autos. Una información que dista mucho de las otras versiones que conocíamos.

La versión de Ana María Aldón sobre la bronca

Isabel Rábago fue una de las primeras colaboradoras de Telecinco en hablar de la bronca que tuvo lugar en el chalet de Fuente del Fresno. Tras escuchar lo que dijo la periodista, Ana María Aldón no tardaba en darle la razón.

“Tiene bastante información y bastante acertada (..) No se lo hemos contado ni mi marido ni yo, se lo contaría Gloria, que era la otra que estaba allí”, afirmaba. Asegura que Rábago contó las cosas tal y cómo sucedieron, excepto por una cosa.

“Su versión está bastante cerca de lo que ocurrió, pero mi marido no es el que se quita de en medio, la que se va soy yo”, declara. “No quería formar ningún numerito, así que me fui a comprar un supermercado y, después, volví a casa”.

“Volví, pero no subí, me quedé abajo. Estaban Gloria, mi marido y una amiga de Gloria”, aseguraba Ana María Aldón. “Yo hablé con mi marido unos cuarenta segundos y me fui. No era de noche, eran como las 22:15”, le confesaba a Verónica Dulanto.

Qué ocurrió aquella noche en casa de Ortega Cano

Ana María Aldón asegura que ella se llevó un buen susto aquella noche al volver a casa. Ella llegaba de trabajar en ‘Viva la vida’ y se pensaba que su marido seguía en Costa Ballena. Al entrar en la finca y ver que las puertas estaban abiertas, se quedó en shock.

“Me asusté mucho, pensé que me iba a encontrar la casa patas arriba. Es cierto que Suso cogió un palo y, cuando entré y vi que estaban Gloria y Ortega en la cocina, dije: ‘¿Y esto que es?’. No sabía que había nadie y me asusté”, afirmaba.

“No vi el coche de Gloria porque nos seguían dos coches de prensa y con los flashes y todo no vi qué coches había”, declaraba. “Yo subí y sí, ocurrió alguna cosa”, declaraba Ana María Aldón, quien recalcaba que la discusión había tenido lugar en el interior de su hogar.

“Lo que dice Gloria es cierto, no fue en el jardín de la casa. Yo no voy a entrar en lo que pudo ocurrir o se pudo decir porque eso pertenece a la intimidad más grande que tengo en mi casa y no voy a entrar en lo que se pudo decir”.