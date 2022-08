Ana María Aldón planta cara a Gloria Camila y a la vecina traidora y explota: "No se puede mentir de esa manera"

Ana María Aldón vuelve a la televisión y responde a todo lo que se ha dicho sobre ella y su familia.

La vecina traidora, Gloria Camila, su relación con Ortega Cano... Aldón responde a todo.

Ana María Aldón da su versión de cómo fue la famosa pelea con Gloria Camila y Ortega Cano

Ana María Aldón vuelve a la televisión tras su retirada para plantar cara a todo lo que se ha dicho sobre ella y sobre su familia durante estas semanas: su crisis sentimental con Ortega Cano, su bronca con Gloria Camila, las acusaciones de la vecina traidora... La mujer del torero responde a todos, uno a uno, y zanja algunas polémicas... ¿o quizás las aviva aún más?

Ana María Aldón explota ante la información que Kike Calleja da sobre ella

Hace unos días, Kike Calleja aseguró que Ana María estaba negociando anunciar su ruptura con Ortega Cano en una revista y ahora, ella responde: “No solo no ha salido la exclusiva, sino que no va a salir porque yo, en ningún momento, he viajado a Madrid para hacer la exclusiva. No solo es mentira, es que no he hablado con nadie”.

“No se puede mentir de esa manera. No digo que Kike mienta, pero sí la persona que se lo ha dicho. No se puede decir eso si yo no he hablado, además que no es cierto. No ha habido negociación con ninguna revista”, añade, tajante y visiblemente molesta con las informaciones falsas que se dan sobre su vida.

Ana María Aldón responde a la vecina traidora

Ana María Aldón ha alucinado con las declaraciones de “la vecina traidora”: “Esto es de risa. El ático está en la tercera planta y ella vive en un edificio de enfrente, en el primero. La terraza es tan grande que te tienes que asomar para que te vean los vecinos. Mi marido no ha tirado la basura nunca porque en mi casa es una persona que trabaja y se encarga de eso, así que nadie lo ha podido ver tirando la basura”.

“Usted no tiene vergüenza, señora, ninguna. Y por ahí no, ¿eh? Mi familia es humilde, trabajadora y no ha dependido de ninguna otra persona, ni de mi marido ni de nadie. Cada hermano vive de su trabajo”, añade Ana María, que insinúa que podría recibir noticias suyas en breve. Por su parte, Verónica Dulanto opina que esta mujer “es muy faltona”.

Ana María Aldón se pronuncia sobre la herencia de Ortega Cano

Carmen Borrego ha hablado de la herencia de Ortega Cano y de la decisión del torero de dejar a Gloria Camila como administradora, lo que preocuparía a Ana María por el futuro de su hijo, según la Campos. Aldon responde: “No tengo constancia de que haya cambiado de nombre la casa ni de que haya movimientos de ningún tipo. Mi marido tiene tres hijos y son los tres iguales. No me preocupa”.

¿Hubo bronca entre Ana María y Gloria Camila?

Isabel Rábago también dio información sobre Ana María y su discusión con Gloria Camila, aunque muchos han hablado de este incidente. Aldón responde: “Tiene bastante información y bastante acertada, cercana a lo que pudo ocurrir… pero de mi boca no es. Está muy bien informada. Supongo que la habrá informado Gloria, imagino yo, porque está bastante cerca, pero no es mi marido quien me quita del medio, me voy yo”.

“Me asusté mucho, mi marido estaba en Costa Ballena, estaba todo cerrado, me encontré la puerta abierta, y pensé que había ladrones. Entré dentro y no había ladrones. La situación en la que me encontraba no era para mantener una conversación. Pensé de todo. Cuando entré y vi que estaba en la cocina dije ‘esto qué es’. No sabía que hubiera nadie allí, me asusté”, añade. Dice que su marido debería haberle avisado para no llevarse ese susto.

Después de escuchar la versión que dio Gloria Camila, Ana María se pronuncia: “Lo que dice es cierto, no fue en el jardín de la casa. No voy a entrar en lo que ocurrió o se dijo porque pertenece a la intimidad de mi familia, la que tengo en casa. Fue difícil equilibrar las emociones, insisto en que yo pensaba que habían entrado a robar. Me esperaba cualquier cosa dentro de casa”. Decide no dar más detalles sobre si le sentó mal que Ortega Cano se fuera de casa junto a su hija tras este incidente.

¿Cómo es la actual relación de Gloria Camila y Ana María?

En 'Ya es verano', Gloria habló de su relación actual con Ana María, asegurando que no se había puesto en contacto con ella para preocuparse por su estado de salud, aunque estaba informada. Aldón reconoce que hubo bronca entre ellas y que no han mantenido relación en estas últimas semanas. Fue en mayo la última vez que hablaron, hace tres meses. "Me ha bloqueado en Instagram, pero lo entiendo si se va a sentir incómoda que yo la siga", cuenta.

Las acusaciones de 'Sálvame'

En 'Sálvame' se ha hablado mucho sobre Ana María, y han llegado a decir que estaba tomando el pelo a los espectadores. Ella decide responder: "La gente no es gilipollas, chato (a Kiko Hernández), la gente es ignorante. A María Patiño le digo que nadie de la familia me ha dicho eso que tu dices a mí a la cara".

La relación con Ortega Cano, ¿hay ruptura?

En las últimas semanas, Ortega Cano se ha mostrado muy irascible con la prensa, llegando a protagonizar momentos muy tensos con varios reporteros, ¿qué opina Ana María al respecto? "No voy a justificarlo, pero si él sale en bicicleta y le persiguen... ha perdido los nervios. No me gusta verlo así. En ese momento ha perdido los papeles, pero no es algo habitual". Además, insiste en que, pase lo que pase con el torero, nunca se romperá el vínculo que existe entre ellos a través de su hijo.

Verónica Dulanto entonces le pregunta si se van a separar y Ana María insiste en que ese vínculo que tienen, nunca se romperá, pero... ¿y su matrimonio? Nuestra invitada dice que no han tomado ninguna decisión de romper y que ni siquiera se han sentado a hablarlo. A día de hoy, no existe la ruptura de la que muchos hablan: "No hemos hablado de separación ni de divorcio. Crisis, sí hay", reconoce. La presentadora entiende que el matrimonio está roto, aunque no lo hayan hablado ni dan el paso por su hijo y Ana María responde: "Por el niño, haremos lo que tenemos que hacer".

Más adelante, junto a los colaboradores, Ana María da más detalles de sus crisis con Ortega Cano. Afirma que le gustaría que se solucionara y cuando le preguntan que qué se ha roto entre ellos, responde: "No se ha tenido que romper algo, quizás la que ha cambiado soy yo. Hay cosas que antes toleraba y ahora no".

Ana María Aldón se enfrenta a las criticas de los colaboradores

Tras su entrevista, Ana María ha hecho frente a lo que piensan los colaboradores Antonio Rossi, Saúl Ortiz, Sandra Aladro y Aurelio Manzano. Que si tira la piedra y esconde la mano, que si no cuenta la verdad... la mujer de torero se defiende de las acusaciones y aclara las dudas. Eso sí, esto ha provocado algún que otro enfrentamiento. Habla de sus crisis con Ortega Cano y afirma que le gustaría que se solucionara: "No se ha tenido que romper algo, quizás la que ha cambiado soy yo. Hay cosas que antes toleraba y ahora no".

Ana María Aldón habla de la entrevista de su hija Gema en el 'Deluxe'