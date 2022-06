Gloria Camila responde a la hija de Ana María Aldón: "Tengo la conciencia muy tranquila"

La hija de Ana María Aldón ha roto su silencio

Gloria Camila no tiene miedo a la entrevista de Gema

"Yo hago todo desde la educación y el respeto", asegura la colaboradora

La relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila no pasa por su mejor momento. Por si fuera poco, la hija de la diseñadora ha roto su silencio y ha hablado sin tapujos del clan Ortega Mohedano. Gema López compartió en sus redes el tráiler de 'En el nombre de Rocío' y escribió: "Ella... fuerte y valiente. Ya no la callan".

Además, algunos colaboradores de 'Viva la vida' desvelaban los titulares de una posible entrevista de la hija de la exsuperviviente: Si yo contase todas mis verdades, pueden rodar cabezas", decía uno de ellos. "El padre (José Ortega Cano) se lo consiente todo a su hija (Gloria Camila)", aseguraba otro.

Gloria Camila: "Llevo más de tres semanas sin ver a Ana María"

En 'Ya son las ocho', Gloria Camila ha respondido a Gema Aldón. "No voy a hablar más ni de Ana ni de nadie porque casa cosa que digo se malinterpreta o parece que lo digo con maldad. Como dijo ella, no tiene que dar explicaciones a nadie, pues yo tampoco. Gema vive en San Lucar. Cuando viene a casa de mi padre se queda allí y estamos bien. No tenemos una relación fluida, no hablamos", deja claro.

"Mi padre es una persona maravillosa, a todos los acoge como a uno más. Hemos hecho cenas de navidad juntos. Es un padrazo, me consiente a mí y a sus otros dos hijos. Mi padre no me deja hacer lo que me da la gana. Siempre me ha dicho cuando algo le ha parecido fuera de lugar o he dicho algo que no le ha gustado", aclara la colaboradora.

Sobre la posibilidad de que Gema hable, la hermana de Rocío Carrasco asegura que no tiene nada que temer. "No tengo miedo, tengo la conciencia muy tranquila y duermo muy tranquila por las noches, no tengo miedo a nadie. Me da pena la situación, porque mi padre el final nunca habla, nunca está en los programas…y está en medio. Lo que me duele es mi padre y la situación que se genera", explica. "No me doy por aludida, ni me da miedo que hable. Estoy muy tranquila porque yo todo lo que hago lo hago desde el cariño y la educación".