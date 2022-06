Ana María Aldón pierde apoyos entre los colaboradores de 'Viva la vida': "Nos estáis engañando"

La semana pasada, Ana María Aldón decepcionó a algunos de los colaboradores de ‘Viva la vida’ cuando conectaron con ella desde El Rocío y ella aseguraba no escuchar bien. José Antonio Avilés, Pilar Vidal e Isabel Rábago son los más críticos con la mujer de Ortega Cano, ya que consideran que Ana María hizo ver que no escuchaba bien para no responder a ciertas preguntas. Así ha sido el reencuentro entre Aldón y sus compañeros de ‘Viva la vida’.