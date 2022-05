Amor Romeina dice estar en "'shock' con la actitud de este chico", debido a que el actor dejó claro a la colaboradora que no dijese nada, "por favor no hables de eso, no me nombres, perjudica a mi carrera". Tras las declaraciones de Iván González en la pasada gala, dando detalles sobre la polémica, "hablando por la boca del actor", Amor no entiende nada.