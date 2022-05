Sol Macaluso se estrena como reportera en 'Ya son las ocho': "Se lo dedico a la Sol de 19 años que arriesgó todo para irse a trabajar"

Tenemos nueva colaboradora/reportera en 'Ya son las ocho'. Sol Macaluso, la periodista que cubrió la guerra entre Rusia y Ucrania se estrena en el programa de Sonsoles Ónega : "Me encanta que estés aquí, Sol", son las primeras palabras que le ha dedicado la presentadora nada más presentarla a los espectadores.

Termina el post de la siguiente forma: "Gracias Sol, gracias por nunca dejar de creer en vos misma. Gracias a todos los que fueron y son parte del camino, un camino que algunos se atreven a juzgar sin conocer absolutamente nada de él. Gracias a las críticas también, porque me permiten mantener los pies en la tierra y nunca olvidarme de quien soy. Como jamás olvidaré de dónde vengo. Gracias gracias gracias. A mi familia sobre todo, va por ellos, que siempre me tuvieron muy agarradita de la mano contra viento y marea. Ahora más que nunca: seguimos, que esto recién empieza. Me toca a mi".