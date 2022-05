Iván González cuenta la versión del famoso actor del supuesto tonteo con Tania: "Si Alejandro supiera toda la verdad, la liaba"

El actor con el que Tania habría tonteado a espaldas de Alejandro antes de 'Supervivientes'

Iván González habla directamente con el actor y da nuevos detalles

Marina, la amiga de Tania, cuenta lo que ella vivió esa noche

El posible tonteo de Tania Medina con un actor salía a la luz en la pasada gala de boca de Marta Peñate. La concursante daba esta información en directo y terminaba en una gran discusión con su compañera.

Iván González cuenta más detalles de la famosa noche en la que Tania conoció al actor

Tras conocerse esto, se ha conocido el nombre del actor, Adrián Pedraja, ahora Iván González, que ha podido hablar directamente con él, ha dado nuevos detalles de lo ocurrido aquella noche.

"Me cuenta mi amigo que coincidieron en una sala conocida de Madrid, estuvieron toda la noche hablando. Precisamente no hablaban de ser actriz y me cuenta que si que la notó más simpática de la cuenta, receptiva y que si fuera el novio de esta chica, él se molestaría. Si Alejandro supiera toda la verdad, la liaba", explica el colaborador.

Lydia Lozano ha preguntado por "el jacuzzi" del que se ha hablado sobre este tema e Iván González ha hablado sobre esto: "En la discoteca no había jacuzzi. Después de estar toda la noche hablando, bailando y pasándolo bien, me cuentan personas que estaban allí y el protagonista es que luego se ofreció ir a seguir la fiesta a una habitación que hay jacuzzi". "Me parece muy bajuno esto de Adrián, me parece vergonzoso", ha entonado Marina, la amiga de Tania al escuchar esto.

Marina, amiga de Tania y que estaba esa noche da su versión

Marina, que estuvo presente aquella noche, ha querido dar su versión de todo esto y contar lo que ella vivió: "Fuimos porque estaba allí mi amigo. Es verdad que les presento, se pone a hablar con Tania porque ella me contó que que hacer cosas de arte dramático y le dije que era actor. Allí no pasó nada".