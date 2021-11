Ana Guerra deja las cosas claras a su vecino y su exportero da más detalles de sus ensayos nocturnos: "Él teletrabaja y yo trabajo en lo mío"

Ana guerra se encuentra en medio de un conflicto vecinal en su nueva vivienda y es que parece que su música con el piano no hace mucha gracia a alguno de los que viven en su bloque de pisos. El vecino afectado , que parece que no le hace mucha gracia compartir bloque con la triunfita, incluso ha denunciado públicamente lo difícil que es convivir con ella y su música a altas horas de la mañana.

El programa, tras esto, pudo hablar en exclusiva con la cantante, que explicaba que no es la comunidad en general quién se queja, si no que "uno nada más" y aunque reconoce que en algún momento "se le ha ido la olla" tocando hasta las tres de la mañana, afirma que ha pedido perdón por esto: "Me dejó una nota y la subí a las redes pidiendo perdón. Es que estudio mucho".