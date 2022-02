Antonio Rossi: "Kiko Rivera rocío con una manguera a Isa P al enterarse de que había mantenido relaciones sexuales"

Kiko Rivera ha dejado tocada y hundida a su hermana Isa Pantoja al ofrecer unas duras declaraciones a una conocida revista. "Le pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas. Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'No aguanto más. Me voy a quitar la vida", desvelaba el Dj.



"No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!", le decía en un mensaje directo a la colaboradora de 'Ya son las ocho'. "Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema", sentenciaba