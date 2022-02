Rocío Carrasco habló en 'Montealto' de su relación con Gloria Camila

"Al final el maestro es el mismo", aseguró

Gloria ha respondido a su hermana en 'Ya son las ocho'

En la primera entrega de 'Montealto', Rocío Carrasco habló de la nula relación que mantiene con su hermana Gloria Camila Ortega. "A mí también me hubiese gustado que la canción sonara de otra manera. Desgraciadamente ha sonado con la música que ha sonado y es la que tengo que bailar", comentó con los ojos vidriosos.

Jorge Javier Vázquez, no tardó en preguntarle si no había opciones de "cambiar la partitura". La hija de la más grande respondía entonces que dependía de los músicos. "En esta banda hay muchos que tocan", contestó. El presentador, no obstante, insistió en que si Rocío quería 'tocar' con un músico, no debería prestar atención al resto de la orquesta. "Voy a seguir el ejemplo... Al final el 'maestro' es el mismo", sentenciaba entonces Rocío Carrasco.

En 'Ya son las ocho', Gloria no ha dudado en responder a su hermana, aunque deja claro que no sabe si con "el maestro" se refiere a su padre Ortega, o a Antonio David. "Lo del maestro no se a quien se refiere, pero si seguimos así al igual que la melodía se puede cambiar porque cambias de canción y suena otra, yo no estoy dirigida por ningún maestro. No sabía si se refería a mi padre o a Antonio David", ha comenzado diciendo.

"Si es por Antonio David, mi relación con él empezó mucho después de que ella se alejara con nosotros, así que no tiene nada que ver. Yo era una niña que vivía en una finca y de vez en cuando nos llamábamos, hasta que un día nunca más. Yo toco la melodía que yo quiero, no tengo ningún maestro", ha dejado claro.